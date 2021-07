L’agente di Pjanic, Ramandani, tornerà a Milano nei prossimi giorni: oltre alla Juve, il centrocampista piace all’Inter. Possibile incontro

La possibilità che Miralem Pjanic possa tornare in Italia continua ad essere piuttosto concreta. Il centrocampista del Barcellona può lasciare la Catalogna in questa sessione di mercato, dopo la scialba performance della scorsa stagione e non rientra nei piani del tecnico blaugrana Koeman. La Serie A continua ad essere la meta preferita del regista bosniaco. Dopo il lungo interessamento della Juventus per un ritorno a Torino sotto la gestione di Massimiliano Allegri, che lo ha valorizzato al meglio dopo gli anni alla Roma, negli ultimi giorni, però, si è parlato anche dell'interesse dell'Inter. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, Fali Ramadani, agente del bosniaco, sarà nuovamente a Milano nei prossimi giorni.

Inter-Ramadani, possibile incontro per Pjanic

Con la Juventus impegnata sul fronte Locatelli, l’Inter potrebbe trovare l’intesa, attraverso la stessa mediazione di Ramadani, la strada per assicurarsi le prestazioni di Pjanic. Si tratterebbe di un rinforzo importante in ottica Champions per Simone Inzaghi, che vedrebbe anche alzare il tasso di qualità della propria mediana dopo l’arrivo di Calhanoglu per sostituire lo sfortunato Eriksen.

Un incontro anche per capire la fattibilità economica di un’operazione che vedrebbe coinvolto un giocatore non più giovanissimo: classe ’90, Pjanic ha compiuto 30 anni lo scorso aprile, ma resta, stando alle statistiche, l’uomo più pericoloso da calcio piazzato nei principali campionati europei.