Calciomercato Juve, svolta Pogba | C’è l’apertura: lo scenario

C’è anche Paul Pogba nei pensieri della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo concreto per il centrocampo è oggi Manuel Locatelli, ma è ormai noto il desiderio del club bianconero di riportare il francese a Torino. Tuttavia, i costi dell’eventuale operazione sono al momento fuori dalla portata della società, e la Juve deve inoltre fare i conti con il PSG e la resistenza del Manchester United. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, Pogba può rimanere al Manchester United | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il centrocampista francese sarebbe anche aperto a restare con la maglia dei ‘Red Devils’. Il 28enne è in scadenza di contratto nel 2022 e potrebbe dunque anche rinnovare con il Manchester United, nonostante l’interesse di Juventus e Paris Saint-Germain. Aumentano così le possibilità di una permanenza in Inghilterra da parte dell’ex bianconero. Cherubini e Allegri sono avvisati.