Juventus all’assalto di Locatelli: pronta l’offerta di prestito biennale con parte fissa a 30 milioni di euro

Una strada certamente complicata, ma appare ormai chiaro come Manuel Locatelli sia sempre più il grande obiettivo del mercato bianconero. Il centrocampista classe 1998 è un'esplicita richiesta di Massimiliano Allegri, che vorrebbe consegnargli le chiavi della mediana bianconera.

Ieri i vertici della Juventus si sono incontrati con il Sassuolo: un incontro che ha sottolineato come le parti siano ancora lontane. Stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri avrebbero formulato una prima offerta per il giocatore. La proposta si basa su un prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato, per un totale di 37 milioni di euro. Condizioni che non entusiasmano il club neroverde, che non si muove dalla sua quotazione di 40 milioni.

Calciomercato Juventus, i dettagli della proposta per Locatelli

Questi i dettagli della proposta formulata dalla Juventus: cinque milioni subito, per un prestito biennale. Riscatto fissato al termine della stagione 2022-2023 per altri 25 milioni, rateizzati. Il riscatto però è subordinato alla qualificazione in Champions League dei bianconeri in quella stessa annata. A tutto questo si aggiungono poi 7 milioni di bonus, legati ai risultati della squadra e alle presenze del giocatore. Condizioni come detto che non soddisfano il Sassuolo, sia per il riscatto non obbligatorio sia per i 30 milioni di parte fissa. Non è escluso che la Juve possa compiere altri passi per avvicinarsi alle richieste degli emiliani.