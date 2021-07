Calciomercato Juventus, Haaland nel mirino | Ecco quando andrà via

La Juventus potrebbe mettere le mani su Erling Haaland: il centravanti del Borussia Dortmund è anche nel mirino del Real Madrid

La Juventus è interessata all’acquisto di un nuovo campione nel reparto offensivo ed è sempre molto attenta allo sviluppo dei top player in giro per l’Europa. Soprattutto se sono giovani. E’ il caso, per esempio, di Erling Haaland, che si sta affermando insieme a Kylian Mbappe come uno degli astri nascenti del calcio internazionale. Su entrambi c’è forte l’interesse del Real Madrid, ma molto dipenderà dalle disponibilità economiche dei Blancos. Intanto, la Juve starebbe monitorando il tutto anche in vista della prossima stagione.

Juventus, Haaland più vicino la prossima stagione

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, il Borussia Dortmund vuole tenere per un’altra stagione Haaland. Questo metterebbe il Real Madrid e anche la Juventus in condizione da valutare diversamente il da farsi. Il centravanti norvegese, infatti, andrebbe via definitivamente proprio alla fine della prossima stagione, grazie al pagamento della clausola da 75 milioni di euro. Nel 2022, il club bianconero potrebbe rientrare economicamente di alcuni investimenti e avere più possibilità di ingaggiare il giocatore grazie alla clausola.