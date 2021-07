Fabio Paratici ha messo nel mirino Houssem Aouar. Per anticipare la concorrenza, anche della Juventus, il Tottenham avrebbe messo sul piatto il cartellino di Dembele

Come raccontato nella serata di ieri, Fabio Paratici vuole Houssem Aouar. Il centrocampista francese, messosi in luce con la maglia del Lione, piace da tempo anche alla sua ex squadra, la Juventus. Ad oggi, però, appare davvero complicato immaginare il classe 1998 in Italia.

Calciomercato Juventus, Aouar verso il Tottenham: tutto su Locatelli

In cima ai pensieri dei bianconeri, in questo momento, non c’è certamente il calciatore dell’OL ma Manuel Locatelli. Oggi si è tenuto l’ennesimo incontro tra il Sassuolo e la Juventus ma le parti non sono riuscite a trovare un accordo. C’è distanza ma la ferma volontà di arrivare ad una fumata bianca. Aouar, nel frattempo, potrebbe così sfumare definitivamente, prendendo la direzione di Londra.

Il Tottenham fa sul serio ed è pronto a sfidare l’Arsenal, oltre che i bianconeri: l’ultima idea per portare il centrocampista in Premier League, sarebbe quella di uno scambio. Secondo ESPN, sul tavolo sarebbe finito di Ndombélé, che non molto tempo fa aveva lasciato proprio l’OL, per ben 60 milioni di euro.