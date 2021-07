La Juventus resta a caccia di un centravanti. Dalla Francia rilanciano un nome clamoroso, ecco tutti i dettagli

La Juventus resta in cerca di un nuovo centravanti. Come vi abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it, piace molto il brasiliano Gabriel Jesus in uscita dal Manchester City, ma dalla Francia in queste ore rilanciano un po’ a sorpresa il nome di Mauro Icardi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo ‘footmercato.net’ Massimiliano Allegri ha detto chiaramente all’entourage di Icardi, capitanato dalla moglie Wanda Nara, di volere l’argentino alle sue dipendenze in quel di Torino. Ai margini del Psg, l’ex capitano dell’Inter ha già dato il suo assenso al ritorno in Italia e al trasferimento in bianconero.

Calciomercato Juventus, Icardi per Allegri: resta in piedi l’ipotesi scambio con Ronaldo

Restano da capire le cifre e la modalità dell’operazione Icardi (stipendio sui 10 milioni bonus inclusi) coi parigini. Loro puntano a incassare una cifra importante, ma non è da escludere un clamoroso scambio con Cristiano Ronaldo come già spiegatovi da CM.IT lo scorso 1° giugno.