Calciomercato Juventus, Icardi sempre nei pensieri: intreccio con Ronaldo

Da ormai diversi anni, Mauro Icardi viene accostato alla Juventus, ma l’affare non si è mai concretizzato: le ultime sul bomber del Psg

Nonostante sia andato via dall’Italia e dalla Serie A da due stagioni, il nome di Mauro Icardi riecheggia sempre quando si avvicinano le sessioni di calciomercato. E anche quella che prenderà il via il 1 luglio prossimo, non fa eccezione. In particolare, è sempre la Juventus la squadra di cui si parla con maggiore insistenza, ma anche un clamoroso ritorno a Milano, sponda rossonera, fa discutere. Ieri, lo stesso attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nel ricevere il ‘Tapiro d’Oro’ di ‘Striscia la Notizia’, ha spalancato le porte davanti ad un possibile approdo dell’argentino alla corte di Stefano Pioli.

In ogni caso, nei giorni scorsi lo stesso 28enne bomber di Rosario ha bollato come fake news, attraverso una serie di storie su Instagram, tutte le indiscrezioni che stanno circolando, dicendo di trovarsi benissimo al Paris Saint-Germain, club a cui è legato da un contratto valido fino al 2024 da circa 10 milioni di euro netti a stagione. Ma la suggestione Juve non smette, comunque, di circolare.

Juventus, gradimento di Allegri per Icardi: intreccio con CR7

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il nome di Mauro Icardi è gradito al nuovo allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. E, in questo contesto, potrebbe inserirsi anche Cristiano Ronaldo, nell’ambito di una trattativa che possa coinvolgere l’argentino e il portoghese, con quest’ultimo direzione Paris Saint-Germain. O, comunque, sviluppare la trattativa per ‘Maurito’ solo con l’eventuale addio di ‘CR7’, accostato clamorosamente alla Roma di José Mourinho. Nello stesso tempo, l’ex capitano dell’Inter, che si trova benissimo a Parigi, non disdegnerebbe l’ipotesi di un ritorno in Serie A con la maglia bianconera. Tutti incastri non semplici da trovare, ma, come ogni sessione di mercato, la situazione di Icardi dovrà essere monitorata con grandissima attenzione.