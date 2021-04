Juventus, scambio Dybala-Icardi: l'ex Inter vuole restare al Psg

Nella giornata di oggi, si è tornato a parlare di un possibile scambio tra Juventus e Psg con protagonisti Dybala e Icardi

Nonostante il gol del momentaneo 2-0 realizzato contro il Napoli col un classico del repertorio, il sinistro a giro sul secondo palo, continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala. Come raccontato ampiamente dalla nostra redazione nei mesi scorsi, la trattativa per il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2022, è in stand by da tanto tempo e non ci sono segnali di ripresa delle contrattazioni. Anzi, le parole del vicepresidente Pavel Nedved delle settimane scorse, non ha fatto altro che dare il la ad una ridda di voci sulla ‘Joya’. E anche questa mattina sui quotidiani, si è tornato a discutere di questo e di tutte le possibilità sul tavolo: dal prolungamento con conseguente addio, alla convivenza forzata fino alla scadenza naturale del contratto, con Dybala libero poi di firmare per un altro club a parametro zero, fino alla carta dello scambio. E in questo scenario, lo sguardo viene rivolto a Parigi e all’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Icardi col Psg: le ultime

Mauro Icardi è da diverso tempo accostato alla Juventus e il feeling col chief football officer, Fabio Paratici, è noto. Ma, allo stato attuale, appare difficile pensare ad un possibile addio dell’argentino al Paris Saint-Germain. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il 28enne bomber di Rosario non ha intenzione di lasciare Parigi, forte anche di un contratto fino al 30 giugno 2024 da oltre 10 milioni di euro a stagione firmato nell’estate scorsa. E dalla società parigina non sono, ad oggi, arrivati segnali che vanno nella direzione di un’apertura ad una cessione nel prossimo calciomercato estivo. E, inoltre, non sono segnalati neanche contatti recenti con la Juventus per tornare a discutere della questione. Chiaramente, come sempre, nel calciomercato tutto può succedere e cambiare da un giorno all’altro. Ma, allo stato attuale, sono queste le ultime notizie che riguardano Mauro Icardi, la Juventus e il Psg. Vi terremo aggiornati.