Calciomercato Inter, Dybala a zero | La Juventus vuole lo scambio

Il futuro di Paulo Dybala tiene banco in casa Juventus. L’attaccante argentino è al centro delle discussioni di calciomercato: attenzione all’ipotesi Inter a zero nel 2022

Il ritorno in grande stile di Paulo Dybala non attenua per nulla le voci sul suo futuro. L’attaccante argentino, infatti, è stato subito decisivo nel big match contro il Napoli, mettendo in evidenza tutto il suo stile. Uno spezzone di partita caratterizzato dalla perla che ha portato i tre punti, ma il futuro del calciatore argentino non è per nulla deciso.

L’ex Palermo, infatti, è in scadenza a giugno del 2022 e ormai da mesi non ci sono novità relative il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’, prenderebbe corpo una pista decisamente suggestiva per la Joya: la Juventus starebbe tentando il grande scambio con Mauro Icardi. I bianconeri si muovono su diversi tavoli: dopo aver preso contatti con il Barcellona per Dembele o Griezmann, la trattativa più calda sembra proprio essere quella per Maurito. In agenda è già fissato un incontro con Wanda Nara per stabilire il futuro, mentre tra club la trattativa sembra ben avviata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Cristiano Ronaldo | PSG scatenato: tre colpi!

Calciomercato Juventus, Dybala e lo scambio con Icardi: occhio all’Inter a zero

Il futuro di Paulo Dybala si interseca, però, anche con le mire dell’Inter. L’ostacolo maggiore allo scambio con Icardi, al momento, è rappresentato proprio dalla volontà della Joya. Era stato proprio lui alcune stagioni fa a far saltare lo scambio con Romelu Lukaku e ora la sua volontà sarebbe arrivare a scadenza nel 2022 per poi decidere il suo futuro.

Secondo le ultime ricostruzioni, l’Inter avrebbe già ‘prenotato’ il calciatore a parametro zero. La stima di Marotta è nota e sarebbe un interprete di grande livello per l’attacco nerazzurro. Intanto resta la distanza per il rinnovo con la Juventus. Agnelli, infatti, avrebbe ritirato la vecchia offerta da 10 milioni di euro e propone uno stipendio pari agli attuali 7,5 per la Joya: il calciatore ne chiede 14, in una situazione che resta decisamente delicata.

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, il calciatore vedrà comunque i bianconeri a maggio, una volta acquisita la qualificazione in Champions League. L’accordo si preannuncia comunque oneroso e manca la piena accettazione del calciatore. Scenari e prospettive tutti da valutare ma Dybala a questo punto pare sempre più lontano dalla Juventus.