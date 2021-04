Il calciomercato Juventus fa i conti con l’interesse del PSG per Cristiano Ronaldo, ma i francesi vogliono anche Sergio Ramos e Aguero

Cristiano Ronaldo ma non solo. Il PSG, in vista della prossima stagione, prospetta cambiamenti importanti nella sua rosa con innesti di rilievo ma anche cessioni eccellenti. Come riportato da Rafa Almansa a ‘El Chiringuito Tv’, Kylian Mbappe sarà ceduto al Real Madrid mentre in terra parigina dovrebbero approdare Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e Aguero. Tre rinforzi di caratura mondiale per sopperire alla partenza del fuoriclasse francese. La Juventus, dal canto suo, già da tempo si sta preparando alla partenza di Ronaldo, per il quale persiste altresì l’ipotesi di un ritorno al Real.

Calciomercato Juventus, le ultime su Cristiano Ronaldo

Come anticipato da Calciomercato.it, il Real Madrid ragiona sul ritorno di Ronaldo. Gli spagnoli, però, hanno fatto sapere all’entourage del portoghese che bisogna attendere con pazienza gli sviluppi del mercato per comprendere se il “Cristiano parte 2” sarà davvero possibile. Il PSG, intanto, sogna il triplo colpo d’esperienza.