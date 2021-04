Cristiano Ronaldo chiede segnali importanti ad Agnelli: il portoghese avrebbe chiesto l’addio di Dybala e l’arrivo di un suo ex compagno

La stagione della Juventus sembra precipitare ogni settimana di più. Prima l’eliminazione dalla Champions League, poi i continui stop anche in campionato. Vedi Benevento e il derby di ieri col Torino in cui i bianconeri si sono fatti rimontare acciuffando il pareggio quasi in maniera inaspettata. Per Cristiano Ronaldo si è trattato del 24esimo gol in 25 partite, ma nonostante questi numeri sempre altissimi l’annata nera non si può cancellare. E per questo il portoghese vorrebbe dei segnali precisi da Agnelli e dei cambiamenti nella rosa bianconera.

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiede segnali ad Agnelli: Asensio al posto di Dybala

Secondo ‘Don Balon’, infatti, il primo stravolgimento riguarda Paulo Dybala e la sua cessione. L’argentino è reduce dalla sua stagione peggiore, in cui è stato quasi sempre fuori per infortunio fino ovviamente al ben noto episodio che gli è costata anche l’esclusione dal derby. Una serie di questioni che avrebbero fatto perdere la pazienza anche alla dirigenza, ora pronta a prendere in considerazione il consiglio di CR7 di un addio per Dybala e un erede in salsa merengue. Il nome segnalato sarebbe quello di Marco Asensio, suo ex compagno al Real Madrid che pure viene da stagioni deludenti. Non è una novità, dal momento che Ronaldo aveva chiesto il suo arrivo alla Juve già tre anni fa al momento della firma.

Secondo il lusitano il classe ’96 sarebbe l’ideale per raccogliere l’eredità della Joya, conosce le sue qualità e il suo enorme potenziale. Passando al concreto, per il portale spagnolo le possibilità sarebbero due: uno scambio tra Juventus e Real per i due calciatori o due operazioni slegate. Prima la cessione di Dybala per circa 50-60 milioni, da destinare poi proprio allo spagnolo. L’argentino sembra sempre più lontano dai bianconeri, Pirlo non si opporrebbe, visto che il suo futuro in primis è pericolante proprio per la mancanza di continuità da parte di alcuni elementi chiave come l’ex Palermo. Da parte sua, Ronaldo chiede un segnale concreto e importante ad Andrea Agnelli per continuare con la maglia della Juve. Il campione di Madeira vuole la conferma che la Juve punta a essere protagonista assoluta in tutte le competizioni.