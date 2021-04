Calciomercato Juventus, svolta Aouar | Aulas detta le condizioni

Dalla Francia rivelano come il presidente Aulas avrebbe informato la Juventus di un’importante decisione su De Sciglio: Paratici vuole Aouar

Il primo obiettivo della Juventus nel prossimo mercato è quello di restaurare il centrocampo, apparso anche quest’anno come l’anello debole della compagine bianconera. Un problema che la ‘Vecchia Signora’ si trascina dietro da anni e che vuole risolvere una volta per tutte. Ecco perché Fabio Paratici avrebbe individuato in Houssem Aouar il rinforzo ideale per dare la svolta alla mediana della Juventus. Dalla Francia, intanto arrivano importanti aggiornamenti al riguardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, obiettivo Aouar | Aulas detta le condizioni

Come riportato dal portale ‘Homme du match’, secondo ‘But’ il presidente Aulas avrebbe informato i bianconeri che De Sciglio non verrà inserito nell’affare Aouar. Seppure il terzino italiano stia giocando bene, l’Olympique Lione vorrebbe tenere separate le due operazioni. Per il centrocampista francese, quindi, la Juventus deve mettere mano al portafogli. La valutazione del giocatore classe ’98 si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra molto importante, giustificata anche dalla grande concorrenza per acquistarlo: da tempo, infatti, anche il Real Madrid di Zidane è sulle tracce del gioiello dell’OL.