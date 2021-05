Calciomercato, ‘Top Calcio’: “Trattative Juve-Roma per Ronaldo!”

Clamorosa indiscrezione riguardo il mercato in Serie A: Juventus e Roma avrebbero iniziato a trattare per Cristiano Ronaldo

Si è conclusa una stagione lunghissima e piena di contraddizioni in casa Juventus, che hanno deciso di mettere un punto sugli ‘esperimenti’ di questi ultimi due anni e di richiamare Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese torna a Torino da padrone di casa, pronto ed intenzionato ad aprire un nuovo ciclo vincente. Rimangono ancora diverse incognite legate all’attacco bianconero: il futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala è ancora tutto da scrivere. Riguardo al fuoriclasse lusitano, però, potrebbe essere arrivata la svolta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | Trattativa aperta con la Roma

Secondo quanto riportato da ‘Top Calcio’, Juventus e Roma avrebbero aperto ufficialmente le trattative per Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe giocare agli ordini di José Mourinho nella Capitale nella prossima stagione. In ogni caso, al momento, restano presenti grandi difficoltà per la riuscita dell’operazione. Certamente a restare in Serie A CR7 avrebbe grandi vantaggi a livello fiscale, ma i costi dell’intera operazione potrebbero essere troppo alti per il club giallorosso.