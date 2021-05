Ibrahimovic ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’Oro. Intervistato da Striscia si è espresso favorevolmente all’acquisto di un nuovo bomber, Mauro Icardi

Ancora un Tapiro d’Oro a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha ricevuto il ‘premio’ per la terza volta in stagione, il settimo in assoluto. Il centravanti, questa volta, è ‘attapirato’ per via dell’infortunio che non gli permetterà di giocare i prossimi Europei. Il bomber – intercettato dalle telecamere di Striscia – ha così parlato: “Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare”.

Ibrahimovic ha risposto anche alle presunte voci che vorrebbero il Milan sulle tracce di Mauro Icardi: “Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società. Festival? Non si sa mai. Sono molto ricercato…”

Calciomercato Milan, avanza Giroud

Non dovrebbe essere però l’ex Inter il nuovo centravanti del Milan, che affiancherà Ibrahimovic. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, i rossoneri potrebbero chiudere a breve per Olivier Giroud. Il francese non rinnoverà il contratto in scadenza con il Chelsea ed è dunque libero di legarsi ad una nuova squadra. In pole c’è proprio il Milan, pronto a mettere sul piatto un contratto biennale a 3,5/4 milioni di euro netti a stagione. Sono attesi nuovi contatti tra il club rossonero e l’entourage dell’attaccante, che porteranno certamente novità.