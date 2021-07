Il Real Madrid va a caccia di nuovi centrali difensivi e guarda con attenzione anche a quanto accade in casa Juventus: da Chiellini a de Ligt

Rivoluzione in atto in casa Real Madrid con i ‘blancos’ che hanno ormai da tempo salutato Sergio Ramos, finito poi al Paris Saint Germain, ed accolto intanto David Alaba. La difesa sarà infatti il reparto maggiormente ritoccato in questa sessione di calciomercato vista anche la portata dei calciatori già mossi e che potrebbero ancora salutare. Inevitabile il riferimento a Raphael Varane, conteso all’estero in particolare dal Manchester United che spera di strapparlo a Carlo Ancelotti che intanto avanza un nome molto caro ai tifosi della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Ancelotti punta due difensori: mirino anche su de Ligt

Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ lo stesso Ancelotti dopo aver appreso l’attuale situazione di Chiellini, al momento senza contratto ed in attesa eventualmente di firmare ancora con la Juventus, avrebbe comunicato al consiglio di amministrazione dei blancos la sua predisposizione ad averlo in rosa. Essendo libero attualmente il capitano della nazionale, che ha dimostrato ampiamente il suo valore e la sua condizione ad Euro 2020, potrebbe rappresentare una chance importante per puntellare la difesa del Real da riserva alle spalle di Militao e Alaba in caso di cessione anche di Varane.

Certo che l’addio possibile del centrale francese potrebbe spingere la squadra di Madrid anche a rilanciare l’assalto ad un altro profilo made in Juve. Si tratta di de Ligt, reduce da un Europeo complicato ma ancora giovanissimo ed in rampa di lancio. Il talento olandese ha ancora ampi margini di miglioramento e oggi è anche quotato dai bookmakers anche in ottica Real. Non sarebbe nel caso una novità visto l’antico interessamento da parte della società di Florentino Perez per il forte centrale della Juventus che in questa ottica sarebbe l’erede designato del duo Ramos-Varane. L’olandese ha comunque una valutazione molto alta non inferiore ai 70 milioni e con un contratto in scadenza 2024.