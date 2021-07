La Juventus continua a lavorare per regalare al tecnico Allegri il colpo Manuel Locatelli: il Sassuolo rifiuta l’offerta, affare a rischio

Sempre più in salita la strada per il colpo Locatelli. La Juventus è fortemente interessata da tempo al giocatore, individuato da Allegri come primo obiettivo per rinforzare la mediana. La trattativa con il Sassuolo, però, non è delle più semplici. I neroverdi sono bottega cara: la 'Vecchia Signora' ha provato ad inserire delle contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche degli emiliani, i quali non sembrano intenzionati a prendere in considerazione questa possibilità. La richiesta – lievitata ulteriormente dopo le ottime prestazioni del talento ex Milan a Euro 2020 con l'Italia di Mancini – è di 40 milioni di euro cash.

Una cifra molto importante perfino per le casse bianconere. La situazione costringe il club di Agnelli a cercare altre modalità per concludere l’operazione e, stando a quanto si apprende dal sito ‘PaoloBargiggia.it’, avrebbe tentato di mettere in piedi un affare alla Chiesa. L’esterno classe ’97 arrivò la scorsa estate dalla Fiorentina con un prestito biennale e obbligo di riscatto finale al verificarsi di alcune condizioni sportive. Ma la compagine guidata da Alessio Dionisi stringe i denti e pare abbia rifiutato questa offerta.

Calciomercato, Juventus-Locatelli | Proposta rifiutata e affare a rischio

Questo scenario fa pensare che Locatelli – in scadenza di contratto a giugno 2023 – possa addirittura restare un altro anno al Sassuolo. Ipotesi estrema chiaramente, considerando che sul calciatore c’è forte anche l’Arsenal di Arteta che ha già raggiunto un accordo con i neroverdi.

Ma il 23enne ha dato priorità assoluta alla Juve, che cercherà di sfruttare questo vantaggio per trovare la formula giusta e accontentare Allegri. Vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano