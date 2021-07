Dopo la vittoria dell’Europeo Giorgio Chiellini è in attesa di conoscere il proprio futuro. L’ipotesi più realistica porta alla Juventus ma dalla Spagna lanciano una clamorosa suggestione

Euro 2020 ha messo in luce ancora una volta tutte le qualità di uno straordinario Giorgio Chiellini, capitano e trascinatore vero della squadra di Roberto Mancini. Lo storico numero 3 della Juventus ha dimostrato di poter ancora giocare ad altissimi livelli, facendo la differenza insieme al compagno Bonucci soprattutto nelle frasi cruciali dell’Europeo. Il suo contratto con il club bianconero è scaduto a fine giugno e da ormai qualche giorno si parla insistentemente di un nuovo rinnovo con la società di Agnelli. Eppure dalla Spagna lanciano una clamorosa suggestione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juve e Milan: il punto su Kaio Jorge

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, Pjanic in Italia | Si chiude la prossima settimana!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, niente Juventus per Chiellini: dalla Spagna c’è l’Atletico

Stando a quanto sottolineato da ‘elgoldigital.com’ al momento Chiellini aspetta una nuova chiamata dalla Juventus, ma allo stesso tempo aspetta altre offerte. Tra queste ci sarebbe anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone che crede che il difensore possa ancora portare esperienza e sicurezza ad una squadra di alto livello come i ‘Colchoneros’, reduci dalla vittoria della Liga. La dirigenza degli spagnoli starebbe quindi studiando le possibilità di ingaggiare il neo campione europeo.

Uno degli obiettivi prossimi di Chiellini è quello di giocare il suo ultimo Mondiale, ma sa che per raggiungerlo deve restare in una squadra altamente competitiva a livello internazionale. In questo senso, al netto della Juventus, anche l’Atletico potrebbe essere il club giusto di cui ha bisogno.