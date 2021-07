Miralem Pjanic è pronto a far ritorno in Serie A. Sono tre le squadre – Inter, Juventus e Roma – a volerlo in prestito. L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’alto ingaggio

Miralem Pjanic è destinato a lasciare il Barcellona dopo una sola stagione. Il bosniaco è reduce da un anno complicato in maglia blaugrana e con la permanenza di Koeman in panchina non sembrano esserci molti dubbi: il futuro del calciatore sarà così lontano dalla Catalogna. Il club spagnolo è pronto a dirgli addio per poter abbassare il monte-ingaggi.

Calciomercato Juventus e Inter: anche la Roma pensa a Pjanic

Ad oggi però non è stata trovata ancora la soluzione affinché Pjanic lasci il Barcellona. Il club – come riporta Sport.es – avrebbe ricevuto tre offerte dall’Italia: sia Roma, che Inter che Juventus vorrebbero il bosniaco in prestito ma il problema è rappresentato dall’alto stipendio. Nessuno delle tre squadre, al momento, appare intenzionata a garantirglielo. Andrebbe dunque trovata una soluzione con il Barcellona. L’obiettivo degli spagnoli è di risolvere la questione entro la prossima settimana. Si attendono dunque novità a breve.