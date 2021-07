Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Rugani tentato dal Betis

Dalla Spagna rivelano come la Juventus potrebbe perdere uno dei suoi difensori: Rugani avrebbe detto sì al Betis Siviglia

Nella giornata di ieri è ufficialmente iniziata la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. I giocatori si sono sottoposti ai test fisici ed oggi inizieranno con gli allenamenti sotto la guida del tecnico livornese. Ora, terminato anche l’Europeo, è pronto ad entrare nel vivo anche il mercato dei bianconeri. Oltre alle operazioni in entrata, grande attenzione anche per quelle in uscita: dalla Spagna rivelano come uno dei centrali di Allegri avrebbe accettato la corte di un club della Liga. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, addio Rugani | Sì al Betis Siviglia

La retroguardia bianconera presenta diverse incognite. In primis, c’è la questione Demiral: il centrale turco ha molto mercato e potrebbe rappresentare una grande plusvalenza per la Juventus. Il primo a lasciare Torino, però, potrebbe non essere l’ex Sassuolo. Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, Daniele Rugani avrebbe accettato il trasferimento al Betis Siviglia. Il club andaluso starebbe preparando un’offerta da 4 milioni di euro per convincere la ‘Vecchia Signora’ a far partire il centrale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’agente di Rugani è intervenuto ai microfoni della CMIT TV, non escludendo una sua permanenza a Torino e rivelando come sia stato tra i migliori nei test fisici. Non è da sottovalutare, inoltre, la stima che Allegri nutre per il centrale italiano: un fattore che potrebbe incidere sulle strategie di mercato bianconere. In difesa, poi, deve essere risolta la questione del rinnovo di Chiellini. L’unico che sembra essere considerato intoccabile dalla Juventus, al momento, resta Matthijs de Ligt.