Calciomercato Juventus e Milan: le ultime su Kaio Jorge

In scadenza il 31 dicembre, Kaio Jorge è uno dei nomi caldi del calciomercato, con Juventus e Milan pronte a sfidarsi per il brasiliano

Complice un contratto in scadenza tra pochi mesi e l’indiscusso potenziale, Kaio Jorge è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato. Alla tenera età di 19 anni, l’attaccante ha già realizzato 6 gol in 18 presenze in Coppa Libertadores, vantando così un biglietto da visita affascinante per diversi club europei. L’Atletico Madrid resta assolutamente vigile sul ragazzo, anche se nelle ultime settimane sono stati soprattutto i club italiani a monitorare la situazione da vicino.

Nel mirino del Napoli già da diverso tempo, la punta brasiliana è al centro di una battaglia importante tra Juventus e Milan. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, ad oggi tutti i club italiani stanno lavorando soprattutto in ottica invernale, visto che un arrivo immediato del calciatore, oltre ai 10 milioni richiesti dal Santos, comporterebbe anche l’esborso delle commissioni agli agenti. I rossoneri anche di recente hanno ribadito l’interessamento concreto per Kaio Jorge, ma i tempi per un affondo immediato non sembrano maturi, almeno per ora. Discorso diverso andrebbe fatto nel caso in cui dovesse materializzarsi a breve qualche cessione.

Nei prossimi giorni, sono previsti nuovi per approfondire la questione con i vari i club attualmente interessati tra i quali, ad oggi, non rientrano la Lazio e la Roma, impegnate su altre priorità di mercato.