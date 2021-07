Nicolas Siri è l’astro nascente del calcio uruguaiano. Il classe 2004 del Danubio ha battuto il record di Pelè entrando in orbita Milan

Lo scorso 25 giugno vi abbiamo parlato di Nicolas Siri, che ha battuto il record di un certo Pelè, e del suo possibile approdo in Italia. Stando alle ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, una pista da tenere in grande considerazione per il futuro del classe 2004 è quella che conduce dritto al Milan, sempre molto attento ai baby prospetti.

Ai rossoneri è stata offerta la possibilità di mettere le mani sul cartellino del grande talento uruguaiano, il più giovane calciatore professionistico (a 16 anni, 11 mesi e 2 giorni) a realizzare una tripletta.

Siri può essere acquistato per ‘soli’ 1,5 milioni di euro commissioni incluse, più eventualmente una percentuale in favore del Danubio sulla futura rivendita. Aspetto rilevante, a breve il ragazzo può otterene il passaporto comunitario.