Trattativa tra Milan e Cska Mosca per Nikola Vlasic, trequartista croato che andrebbe a rimpiazzare Hakan Calhanoglu

Conferme parziali su Vlasic-Milan. I rossoneri sono forti sul trequartista croato già da diverse settimane ma adesso, come raccolto da Calciomercato.it, stan provando a stringere il cerchio. Con il Cska Mosca, però, va trovata – e non è scontata – una intesa sulla formula: Maldini e Massara puntano al prestito con diritto/obbligo di riscatto, mentre i russi vogliono chiudere a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro. Al lavoro per trovare una quadra anche l'agente del 23enne, Tonci Martic, rappresentante in passato di Perisic.

Vlasic ha fatto parte della spedizione croata a Euro2020, con la Nazionale vanta 26 presenze e 6 gol. Sono 12, invece, quelli messi a segno la scorsa stagione con la maglia del CSKA. Al Milan raccoglierebbe l’eredità di Hakan Calhanoglu passato all’Inter.