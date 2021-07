Il caso Luis Alberto tiene banco in casa Lazio: il Milan si sta muovendo per lo spagnolo, ma sarà un lungo braccio di ferro

Il caso Luis Alberto è il tema più caldo in casa Lazio. Maurizio Sarri ha spiegato in conferenza stampa che attende delle spiegazioni (o delle scuse) dal calciatore, che non si è presentato ai primi allenamenti della nuova stagione. Lo spagnolo non compare nemmeno nella lista di convocati per il ritiro ad Auronzo di Cadore, una scelta ovviamente non definitiva, ma che conferma la gravità dello scontro, la cui risoluzione necessiterà tempo e pazienza.

Il ‘mal di pancia’ del Mago è evidente a tutti, e non è il primo degli ultimi mesi. A novembre scorso fecero già discutere le sue dichiarazioni su Instagram e Twitch relative al nuovo aereo del club: “Tutto molto bello, ma quando ci preoccupiamo di quello che c’è dentro? Compra e spende, per noi della squadra non c’è niente”. Sintomi evidenti di un rapporto non più idilliaco.

Calciomercato Milan, contatti per Luis Alberto

Nonostante il rinnovo fino al 2025 (con stipendio da 3 milioni netti) dopo 175 presenze, 35 gol e 48 assist in biancoceleste, probabilmente il calciatore ha voglia di cambiare aria. E le proposte per il 28enne non mancano.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Luis Alberto è molto tentato dall’idea di un trasferimento al Milan, che si è mosso concretamente per il suo acquisto. I rossoneri sono consapevoli che la trattativa con Claudio Lotito sarà molto complessa e che la valutazione del cartellino del Mago resterà molto elevata (circa 40-50 milioni di euro), ma hanno intenzione di provarci seriamente. Il tentativo di scambio con Alessio Romagnoli è una strada percorribile, ma al momento le parti restano lontanissime: il braccio di ferro è appena cominciato.