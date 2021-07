La Lazio inizia quest’oggi il ritiro a Auronzo di Cadore. Nuova puntata legata al caso legato all’assenza di Luis Alberto tra i biancocelesti

La Lazio si appresta a un nuovo corso e con Maurizio Sarri in panchina. Negli ultimi giorni, si parla con grande insistenza di Luis Alberto che non si è presentato alle consuete visite mediche. Ora arriva una novità che potrebbe essere importante per il suo futuro prossimo in biancoceleste. Il calciatore, infatti, non è tra i convocati per il ritiro, ma già in giornata potrebbero esserci dei cambiamenti. Di seguito, in ogni caso, la lista completa:

Portieri: Adamonis, Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Durmisi, Fares, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Jony, Leiva, Milinkovic, Shehu, Troise

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Raul Moro, Muriqi