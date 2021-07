Calciomercato Lazio, l'annuncio bomba su Luis Alberto: "Vuole il Milan"

La Lazio è sempre più alle prese con il caso Luis Alberto. Il trequartista spagnolo resta al bivio per il futuro con il Milan alla finestra: l’annuncio

Il futuro di Luis Alberto resta decisamente in bilico: un caso che infiamma il calciomercato nelle ultime ore e fa parlare non poco anche al di fuori dei confini della Lazio. Il trequartista non si è presentato ai primi allenamenti della stagione e non è risultato tra i convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore. Una decisione assolutamente non permanente, dato che, come vi abbiamo riportato, il calciatore è arrivato nelle ultime ore.

Il caso, però, è evidente e fa infuriare la società e Maurizio Sarri che attendono delle risposte da parte del calciatore. Preziosissimo, anzi fondamentale, per Simone Inzaghi nel recente passato della Lazio, Luis Alberto si trova ora a un nuovo bivio fondamentale per il suo futuro. Vi abbiamo riportato nelle ultime ore dell'interessamento del Milan per lo spagnolo. Non si tratta di una trattativa per nulla facile, visto che Claudio Lotito e Igli Tare per cederlo chiederebbero sui 45-50 milioni. E non va scartata neanche la Juventus per il futuro del ragazzo.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto al bivio: l’annuncio sul Milan

A fare il punto della situazione sul caso Luis Alberto ci ha pensato anche Paolo Cericola. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha fatto il punto sul destino dello spagnolo e non ci sono buone notizie per la Lazio: “L. Alberto è di umore nerissimo, ha deciso di voler andare via! Ritiene chiusa la sua parentesi in biancoceleste. Accetterà di pagare la multa, ma ha detto a tare di voler andare al Milan“. La Juventus si allontana, quindi, dal futuro del calciatore, con il Milan che è invece in primo piano nelle sue volontà. “La valutazione della Lazio è importante – prosegue Cericola – così come il suo ingaggio da 4 milioni. Oggi ci sarà il confronto con Sarri, ma difficile pensare che possa fargli cambiare idea“.