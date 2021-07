VIDEO CM.IT | Milan, Maldini: “Calhanoglu? No comment. Ecco l’obiettivo”

Paolo Maldini ha parlato del mercato del Milan e degli obiettivi stagionali dei rossoneri dopo il sorteggio del calendario della Serie A

Tutto pronto per la prossima Serie A, dopo che è stato sorteggiato il calendario della prossima stagione. Ora le società dovranno completare le proprie rose e poi dare l’assalto allo scudetto che difenderà l’Inter. Ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato anche Paolo Maldini: diversi i temi toccati, dal mercato agli obiettivi del Milan per la prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



CALENDARIO – “Speriamo di avere il pubblico negli stadi, poi sembrerà banale ma bisognerà incontrare in ogni caso tutte le squadre. Il calendario, poi, può essere interpretato in mille maniere”

CALHANOGLU – “No comment”

OBIETTIVI – “Mantenere una delle prime quattro posizioni e poi migliorare da altri punti di vista. Già il fatto di mantenere la posizione probabilmente è un miglioramento rispetto a quello che è stato il Milan degli ultimi 8 anni”