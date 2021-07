DIRETTA | Sorteggio calendario Serie A: seguilo LIVE con noi

Si terrà oggi pomeriggio il sorteggio del calendario valido per il prossimo campionato di Serie A. Seguilo con Calciomercato.it

Archiviata l’avventura vincente della Nazionale di Roberto Mancini ad Euro 2020, è già tempo di iniziare a pensare al prossimo campionato di Serie A. I ritmi infatti sono serrati, e già oggi pomeriggio verrà effettuato il sorteggio relativo al calendario stagione 2021/22 che inizierà con tutte le big sulle tracce dell’Inter campione in carica. L’evento inizierà a partire dalle 18.30 e vedrà un paio di novità regolamentari piuttosto significative.Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie A | Regolamento, orario e diretta Tv: la guida completa

LEGGI ANCHE >>> Calendari Serie A, subito big match Juventus | Inter in casa, Milan sorride

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Serie A, il sorteggio del calendario 2021/22

Per la prima volta in Italia, il campionato sarà asimmettrico in merito alle giornate, con la prima d’andata che non potrà essere uguale a quella di ritorno e così via. L’unico vincolo sarà quello di almeno otto giornate di intervallo tra l’andata e il ritorno di una stessa gara mentre i turni infrasettimanali saranno quattro in cui non saranno possibili incroci tra le partecipanti alle competizioni UEFA e nemmeno i derby, sia cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino, che regionali come quelli campani e toscani. Infine Inter e Milan disputeranno entrambe in trasferta la 7/a giornata di andata di Serie A in virtù della concomitanza a San Siro con la Nations League.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI