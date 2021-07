Le ultime news Serie A si focalizzano sui sorteggi dei calendari per la stagione 2021/22. Ecco la prima giornata secondo la simulazione di Calciomercato.it

Ci siamo quasi! Tra poco prenderà il via la cerimonia di sorteggio dei calendari di Serie A per la stagione 2021-22. Per la prima volta in Italia, il campionato sarà asimettrico, quindi la prima giornata di andata non sarà anche la prima di ritorno. Si riparte nel week end del 21 e 22 agosto, con l’Inter campione d’Italia che sarà chiamata a difendere il titolo vinto da Conte con un nuovo allenatore in panchina: Simone Inzaghi. Tornano in Serie A anche Allegri, per la sua seconda avventura alla Juventus, e Mourinho che invece siederà sulla panchina della Roma, mentre sull’altra sponda del Tevere ci sarà Sarri e a Napoli è arrivato Spalletti. Tra le ‘sette sorelle’, solo Atalanta e Milan hanno confermato i tecnici Gasperini e Pioli.

Serie A, simulazione sorteggi: ecco la prima giornata

La prima giornata di Serie A 2021-22 non potrà essere uguale al primo turno dei due campionati precedenti: il che vuol dire, ad esempio, che non sarà possibile rivedere Udinese-Milan come due anni fa o Juve-Samp come l’anno scorso. Sono invece possibili big match, come capitato nella simulazione di sorteggio di Calciomercato.it: si partirebbe subito con Atalanta-Juventus e Inter-Fiorentina!

Atalanta-Juventus

Bologna-Spezia

Empoli-Lazio

Inter-Fiorentina

Roma-Cagliari

Salernitana-Milan

Sampdoria-Venezia

Sassuolo-Genoa

Torino-Napoli

Verona-Udinese