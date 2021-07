Calendario Serie A | Regolamento, orario e diretta Tv: la guida completa

Calendario Serie A, nasce quest’oggi la stagione 2021/22: tutto quello che c’è da sapere su regole, orari e visione in diretta tv

Nemmeno il tempo di archiviare l’annata 2020/2021, con la vittoria dell’Italia all’Europeo, che si riparte con la stagione 2021/2022. Oggi, il giorno in cui prenderà forma la nuova annata, con la compilazione del calendario di Serie A. Un appuntamento molto atteso, soprattutto per alcune novità previste rispetto al passato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Serie A, si parte: via alle 18.30, le regole per la nuova stagione

Diretta Tv a partire dalle ore 18.30 su DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A. Le novità principali riguarderanno la composizione delle giornate: non ci sarà più, come in passato, simmetria tra giornate di andata e ritorno, ma anche i turni di campionato potranno avere partite diverse. L’unico vincolo sarà quello di almeno otto giornate di intervallo tra l’andata e il ritorno di una stessa gara. Quattro i turni infrasettimanali, in cui non saranno possibili incroci tra le partecipanti a Champions League, Europa League, Conference League e nemmeno i derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino oltre ai derby campani (Napoli-Salernitana) e toscani (Fiorentina-Empoli). Inoltre, le formazioni impegnate in Champions non potranno affrontare quelle impegnate in Europa League e Conference League nei turni successivi a gare europee. Inter e Milan disputeranno entrambe in trasferta la settima giornata di andata, per la concomitanza a San Siro delle semifinali di Nations League.