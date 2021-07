Donyell Malen è da tempo sui taccuini di Milan e Juventus, ma il Borussia Dortmund è pronto a fare sul serio per l’attaccante olandese

Protagonista in Eredivisie, Donyell Malen si è fatto notare anche nell’Europeo. Il giovane attaccante olandese del Psv Eindhoven è da tempo sui taccuini dei principali club italiani, in particolare di Milan e Juventus. I rossoneri sono a caccia di profili giovani per l’attacco, con Maldini che non ha escluso un possibile acquisto nonostante l’arrivo di Giroud. Anche i bianconeri però cercano rinforzi per il reparto offensivo, con il grosso punto interrogativo legato ai contratti di Ronaldo e Dybala, entrambi in scadenza nel 2022. Malen, assistito da Mino Raiola, è sotto contratto sino al 2024 con il club di Eindhoven. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan e Juventus, Malen primo nome per il post-Sancho

Il prezzo del cartellino del giocatore non è certamente basso, ma a complicare le cose per Milan e Juventus potrebbe essere il Borussia Dortmund. Il club tedesco avrebbe infatti individuato nell’attaccante olandese il degno sostituto di Jadon Sancho, ormai destinato ad indossare la maglia del Manchester United. I rapporti con Raiola, complici i recenti casi legati ad Haaland, con il grande interesse da parte del Chelsea, potrebbero essersi un po’ raffreddati, ma secondo ‘Sport Bild’ il giocatore olandese sarebbe il primo nome e un principio di accordo sarebbe già stato raggiunto tra il club e il ragazzo. Non ancora però tra Psv e Borussia Dortmund.