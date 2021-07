Milan, Maldini conferma Giroud e anche Kessie: possibile anche un secondo colpo in attacco per i rossoneri

Nel corso della presentazione dei calendari di Serie A, Paolo Maldini ha confermato l’arrivo di Olivier Giroud in casa rossonera: “Sì, domani dovrebbe arrivare. Abbiamo una coppia giovane con Ibrahimovic… Olivier è un campione, anche se ha giocato poco è un giocatore molto affidabile. Abbiamo la squadra più giovane d’Italia. Un altro attaccante di prospettiva? Potrebbe arrivare, l’idea è di mettere le basi e poi far qualcosa a fine mercato”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Su Donnarumma: “E’ un po’ un rammarico, il fatto che questa storia si interrompa fa sicuramente male, ma abbiamo acquistato un grandissimo portiere. Con Gigio il passato è stato bello, il futuro però mi affascina di più”. E a proposito di futuro: “Ci sarà Kessie? Certo. Rinnovo? Vediamo, ci stiamo lavorando. Se sappiamo già con chi sostituiremo Calhanoglu? Non ancora”.