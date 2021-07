Haaland è l’oggetto del desiderio di questo calciomercato estivo. Vicino alla Juventus un anno e mezzo fa, ora è sfida tra Chelsea e Real Madrid

Haaland è l’oggeto del desiderio di mezza Europa. ‘Sogno’ della Juventus (fu vicino ai bianconeri nel gennaio 2020) al momento messo nel cassetto, per il norvegese è adesso soprattutto bagarre tra Real Madrid – in pole – e Chelsea. Proprio i ‘Blues’, come riporta il ‘Mirror’, stanno facendo sul serio pure in queste ore con una proposta shock che può raggiungere i 150 milioni chiesti dal Borussia Dortmund con l’inclusione del cartellino di Abraham. Nel mirino del Milan, la 23enne punta anglo-nigeriana viene valutata dai londinesi circa 58 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, caso Luis Alberto: annuncio clamoroso | “Ha deciso di andarsene! Vuole il Milan”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Va detto che i tedeschi avrebbero già respinto la proposta della società di Abramovich. In primis perché ritengono eccessiva la valutazione fatta per Abraham, in secondo luogo perché non vogliono privarsi di Haaland questa estate considerato che già è stato ‘sacrificato’ Sancho (inglese venduto allo United per circa 90 milioni). Rappresentato da Mino Raiola, il bomber norvegese spinge invece per l’addio immediato al Borussia, preferendo il Real al Chelsea. Il club giallo-nero è però un osso duro, non vuol darlo via ora pur sapendo che fra un anno – in virtù della clausola presente nel contratto del classe 2000 – lo perderebbe per circa la metà, nello specifico per 75 milioni di euro.