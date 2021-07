CM.IT | Locatelli-Juve, offerta ufficiale dell'Arsenal: la volontà del giocatore

L’Arsenal ha presentato un’offerta ufficiale per Locatelli: ecco la volontà del centrocampista e le ultime sulla trattativa Juve-Sassuolo

“Ci sono società straniere interessate. L’Arsenal è tra queste ed è forse quella più avanti, perché è l’unica proposta concreta ed importante che ci è arrivata finora”. Nella serata di ieri Giovanni Carnevali, amministra delegato del Sassuolo, ha ammesso il forte interesse dell’Arsenal per Manuel Locatelli. Un annuncio che, come raccolto da Calciomercato.it e raccontato nel corso di Calciomercato show, trova importanti conferme: i ‘Gunners’ hanno presentato un’offerta ufficiale al Sassuolo di 40 milioni di euro. Ma non solo. Sul talento della Nazionale ci sono anche importanti club esteri come Tottenham, Manchester United e Borussia Dortmund. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Tuttavia, la volontà del giocatore è chiara: Locatelli vuole la Juventus, ma allo stesso tempo il club bianconero sarà chiamato ad alzare l’offerta per superare la proposta dell’Arsenal. Cherubini ed il suo staff sono insomma chiamati a stringere i tempi visto il pressing del club inglese. Inoltre, come anticipato da Calciomercato.it, si è raffreddata anche la pista Dragusin come possibile contropartita. Si potrebbe dunque ragionare su altri giovani, ma in ogni caso la Juve dovrà alzare anche l’offerta cash per battere la concorrenza dell’Arsenal.