CM.IT | Sergio Ramos, firma in arrivo: così il PSG lo ha convinto

L’ex capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, è pronto a sposare la causa del Paris Saint-Germain: i dettagli dell’affare

Sergio Ramos ha già una nuova squadra a meno di 24 ore dalla scadenza del suo contratto col Real: il Paris Saint-Germain. La notizia, anticipata da ‘RMC Sport’, è ormai confermata e l’andaluso attende soltanto visite mediche e firma per iniziare la sua avventura francese. Una scelta che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il difensore aveva preso già da diverse settimane. Una volta chiusa la relazione con i ‘blancos’, la volontà dello spagnolo era continuare a giocare la Champions League da protagonista con l’obiettivo di vincerla, e di farlo con uno stipendio da top. Sotto la Torre Eiffel riceverà tutto ciò che aveva chiesto a Florentino Perez: un contratto biennale con un ingaggio di circa 10 milioni netti a stagione, oltre alla garanzia di essere un titolarissimo. Condizioni, queste, inaccessibili per tutti i club di Serie A. A Ramos avevano pensato, invece, diverse squadre di Premier League (tra i quali il Manchester City), ma il PSG è riuscito a spuntarla grazie anche grazie a una questione logistica: dista solo due ore di volo da Madrid. In caso di (prevedibili) nostalgie di casa, ritrovare l’aria della capitale iberica non sarà difficile.