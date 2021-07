Sergio Ramos, accostato anche a Juventus, Milan e Roma in Serie A, ha trovato la sua prossima squadra: fissate le visite mediche

Arriva la svolta definitiva per Sergio Ramos. Il difensore, dopo aver detto addio ufficialmente al Real Madrid, si appresta a diventare un nuovo calciatore del PSG. Sullo spagnolo avevano messo gli occhi diversi grandi club, tra cui anche Milan, Roma e Juventus in Serie A. Ma la richiesta economica del calciatore classe ’86 – 20 milioni di euro di commissione e un biennale da 15 milioni a stagione – hanno convinto diverse società a tirarsi indietro e rinunciare al colpo. Diverso il discorso per i parigini, che hanno accettato le condizioni del centrale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Sergio Ramos-PSG: fissate le visite mediche

L’affare a parametro zero sarebbe in dirittura d’arrivo. Lo riferisce il giornalista di ‘RMC sport’ Mohamed Bouhafasi, secondo il quale nei prossimi giorni lo spagnolo dovrebbe effettuare le visite mediche con il PSG. Sergio Ramos si aggregherà perciò alla corte di Pochettino e per le italiane non resta che concentrarsi su altro obiettivi.

Emanuele Tavano