In casa Juventus c’è ancora da sbrogliare la matassa legata a Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna rilanciano invece l’ipotesi Real grazie ad un prezioso ‘aiuto’

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta argomento caldissimo in casa Juventus, con i bianconeri in attesa di scoprire le reali intenzioni del fenomeno portoghese reduce dall’eliminazione ad Euro 2020 per mano del Belgio. Anche le mosse di mercato del club di Agnelli restano strettamente legate all’eventuale addio o permanenza di CR7. Il cinque volte Pallone d’oro aveva inviato un messaggio quasi di addio all’ambiente bianconero in chiusura di campionato, ma nelle scorse ore si è parlato di un’ipotesi di rinnovo fino al 2023 con la stessa Juventus. Al netto di questo, come sottolineato anche da ‘Diariogol.com’, pare comunque che Ronaldo voglia ancora lasciare la società bianconera ed è per questo che avrebbe contattato il suo agente Jorge Mendes e il neo allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, suo mentore proprio ai tempi dei ‘blancos’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, ipotesi ritorno a Madrid per Ronaldo: ‘assist’ dallo sponsor

Secondo la testata iberica Ronaldo sogna quindi di vestire nuovamente la maglia del Real Madrid e pare che anche lo sponsor tecnico, Adidas, lo voglia rivedere nella capitale spagnola prima del suo ritiro. La gigantesca multinazionale teutonica infatti ritiene che il potenziale economico che deriverebbe da CR7 possa essere superiore rispetto a quello di Mbappe, le cui quotazioni sono calate dopo l’errore a Euro 2020, e Haaland.

Lo stesso Ancelotti avrebbe acconsentito all’eventuale ritorno di Ronaldo al Real, ma ci sarà da convincere Florentino Perez che non è del tutto convinto. Il presidente ritiene infatti che il suo rientro a Madrid potrebbe non essere positivo per gli interessi del club, dal momento che si punta anche a responsabilizzare i giovani della rosa.