Calciomercato Juventus e Inter, bomber a zero | Rottura totale

Si scalda il calciomercato di Juventus e Inter, entrambe alla ricerca di un attaccante a basso costo

Rivali storiche sul campo, Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche in sede di calciomercato, a caccia dell’occasione giusta, compatibile con l’attuale situazione economica. In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala, in scadenza a giugno 2022, la dirigenza bianconera si sta guardando attorno sul mercato degli attaccanti. Un territorio battuto con insistenza anche da Ausilio e Marotta, che potrebbero ben presto entrare in rotta di collisione con gli acerrimi rivali. Soprattutto per un vecchio pallino di entrambe le squadre: Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è in uscita dalla Roma e dalla Capitale arrivano indiscrezioni importanti sul suo futuro.

Calciomercato Inter e Juventus, Dzeko rompe con la Roma

Secondo ‘Il Messaggero’, vista la volontà giallorossa di privarsene, l’ex Manchester City avrebbe chiesto di poter decidere il proprio destino (Juve o Inter per l’appunto), liberandosi a zero con un anno di anticipo rispetto all’attuale vincolo contrattuale. Una presa di posizione netta che va a scontrarsi con quella dei Friedkin: nonostante la possibilità di liberare il bilancio di circa 15 milioni lordi, i proprietari americani non hanno alcuna intenzione di cedere gratis il giocatore. Un vero e proprio braccio di ferro che nessuno può tuttavia permettersi di protrarre troppo per le lunghe.