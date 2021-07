L’Inter cederà Hakimi, ma l’intenzione è quella di non andare oltre: Marotta deve risolvere la ‘questione croata’. Qualcuno andrà via a zero

L’Inter è in pieno fermento calciomercato, al momento però in chiave cessioni. In particolare quella di Hakimi al PSG, che ieri Marotta ha confermato essere imminente nonostante la smentita di poche ore più tardi da parte di Piero Ausilio. Il ds nerazzurro ha parlato anche di Raspadori, Onana e Bellerin glissando in maniera netta. Anche se l’interesse per questi giocatori c’è, e almeno per il giovane attaccante del Sassuolo la conferma è arrivata anche da Giovanni Carnevali. Nomi futuribili, piste percorribili magari non in questo momento visto che si tratta di giocatori comunque importanti e costosi.

Calciomercato Inter, Perisic non rinnova: vuole andare via gratis. E Brozovic…

Non solo, perché per l’Inter sono una priorità anche i contratti in scadenza nel 2022. Tra rinnovi – come Kolarov, D’Ambrosio e Ranocchia – e addii come Padelli, a creare pensieri è soprattutto la ‘questione croata’. Che risponde ai nomi di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Il primo è stato un giocatore fondamentale per tutti gli allenatori e continuerà a essere per Simone Inzaghi, che ribadirà la sua centralità nel progetto. Come sottolinea ‘Il Corriere dello Sport’, non c’è ancora una vera trattativa per il rinnovo di Brozovic, per cui sarebbero stati effettuati solo dei sondaggi. Inoltre il giocatore si sarebbe affidato al padre, lasciando i suoi vecchi agenti, e questo rallenta le cose. Se ne parlerà comunque dopo le vacanze post-Euro 2020, ma l’Inter vorrebbe chiudere la faccenda entro l’estate, altrimenti il rischio di perderlo a zero diventa altissimo.

Come successo al Milan con Calhanoglu: non a caso la richiesta di ingaggio di Brozovic non sarebbe così diversa dai 5 milioni che percepirà il turco. Situazione simile per Perisic, per cui però non verranno formulate proposte di rinnovo a meno di ripensamenti. L’Inter preferirebbe cederlo subito, monetizzando qualcosa dal cartellino e liberandosi dei 5 milioni di ingaggio. Non fosse che l’esterno croato sarebbe intenzionato a restare un altro anno a Milano e poi firmare l’ultimo super contratto della carriera, col vantaggio di essere un parametro zero.