Calciomercato Inter, Carnevali: "Abbiamo parlato di Raspadori"

Arrivano le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo Andrea Carnevali sul possibile approdo di Raspadori all’Inter

Non solo di Manuel Locatelli, l’ad Carnevali ha parlato anche di Giacomo Raspadori. Ha esordito con l’Italia Euro 2020 contro il Galles e tante sono le squadre interessate dopo l’ultimo campionato. Sono sei i gol segnati e tre gli assist per l’attaccante del Sassuolo, che non era un titolare della squadra di Roberto De Zerbi. Di seguito, le parole di Carnevali: “La volontà è quella di trattenere Raspadori, la politica del Sassuolo è quella di trattenere i ragazzi giovani. Con l’amico Marotta abbiamo parlato di lui“.

Inter, Carnevali parla dei contatti per Raspadori

Carnevali ha proseguito sull’interesse dell’Inter per Raspadori: “E’ normale aver parlato con Marotta del giocatore. E’ un giovane di prospettiva che non pensiamo di cedere. Tra di noi c’è un ottimo rapporto, siamo felici se riusciamo a far restare i calciatori in Serie A. Ma dall’estero arrivano opportunità diverse da quanto possono offrire in Italia“. Parole chiare, che dimostrano come ci siano stati contatti tra l’Inter e il Sassuolo per l’attaccante italiano: tuttavia, non sono esclusi inserimenti dall’estero. Anche il ds nerazzurro Ausilio ha frenato sulla questione Raspadori: “Non siamo nelle condizioni di presentarci con un modo serio”.