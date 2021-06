Calciomercato, Carnevali gela la Juventus | Annuncio su Locatelli

Le parole dell’amministratore delegato Andrea Carnevali sulla trattativa tra il Sassuolo e la Juventus per Locatelli

La Juventus vuole acquistare Manuel Locatelli dal Sassuolo, autore tra l’altro di uno splendido Euro 2020 con l’Italia. Il centrocampista ha anche segnato una doppietta contro la Svizzera. A tal proposito, ha parlato l’ad Andrea Carnevali a Rimini per l’inizio del calciomercato: “Come l’anno scorso, Locatelli ha tante richieste e l’Europeo si sta rivelando una bella vetrina, soprattutto per le squadre straniere. Faremo le giuste valutazioni in questi giorni”.

Poi sulla Juventus: “E’ l’unica italiana che ce l’ha chiesto, ci sono già stati dei contatti, ma si tratta di un’operazione non semplice, perché c’è grande competizione. 40 milioni non bastano? Non scherzavo l’altro giorno, stiamo portando le trattative avanti su questi valori e con Euro 2020 crescono“.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Belgio-Italia, Croonen: “Ecco cosa rende unico Lukaku. Lucumi in una big”

Locatelli, Carnevali ricorda la trattativa col Milan

Carnevali, successivamente, ha aggiunto su Locatelli: “E’ stato il nostro acquisto più costoso e importante. Ho trattato con Mirabelli prima e Leonardo poi. Una mattina, definito tutto, chiese un’altra soluzione a favore del Milan. Ma fui inflessibile dopo una trattativa durata un mese e mezzo”.