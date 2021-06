Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto Peter Croonen, presidente del Genk. Ecco le sue dichiarazioni

In vista di Belgio-Italia, match valevole per i Quarti di finale di Euro 2020, CMIT TV ha intervistato Peter Croonen. Il numero uno del Genk ha parlato chiaramente della sfida in programma venerdì alle 21.00 ma anche di tanto calciomercato: “Come arriva il Belgio? La paura non è mai un sentimento positivo nello sport – afferma il presidente -, c’è grande rispetto e ansia, vincerà la squadra migliore, quella che riuscirà ad impostare nel miglior modo possibile la partita”.

Europeo di Malinowski – “E’ un fantastico giocatore, è tra i più forti che abbiamo avuto al Genk. E’ un calciatore destinato ad una grande carriera ed è tra quelli che ho lasciato andare più a malincuore”.

John Lucumì – “E’ molto giovane, con grande velocità e abilità tecnica – prosegue Croonen -, ha solo 23 anni ma è pronto al grande salto. Vedremo cosa succederà in questo mercato…”

Assenza de Bruyne – “Chiaramente è un giocatore chiave per il Belgio. Con lui o senza di lui, cambia tutto. La squadra è comunque capace di poter tamponare la sua assenza”.

Lukaku dominante – “E’ tra i più grandi bomber in circolazione, ce ne sono pochi con le sue qualità. All’Inter è cresciuto tantissimo, è migliorato nel saper giocare oltre i 16 metri. E’ un altro calciatore rispetto all’avventura in Inghilterra. Il cinismo di Lukaku lo rende davvero unico”.

Sander Berge, idea Napoli – “Lo consiglierei al Napoli, è tra i più validi nel rompere il gioco, è forte fisicamente e bravo tecnicamente”.

Talenti del Genk in vendita – “Prima vogliamo vincere il campionato e poi vedremo chi potrà fare lo step successivo”. Il presidente prima di chiudere non smentisce i contatti con club italiani per Jhon Lucumi.