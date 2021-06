La Roma ha intenzione di cogliere le eventuali occasioni del calciomercato, magari regalando a Mourinho qualche pezzo pregiato: in questo senso, però, pesa la situazione Dzeko

A breve partirà il ritiro della Roma a Trigoria, il primo sotto la guida di Jose Mourinho e del suo staff, reso noto nelle ultime ore. Il suo vice sarà Joao Sacramento, poi Stefano Rapetti e Carlos Lalin si occuperanno della parte atletica e infine Giovanni Cerra e Michele Salzarulo che gestiranno la parte del Data Analysis, sia in partita che ovviamente in allenamento o in ottica mercato. Si aggiungono a nomi già noti come Jose Fontes (capo scout) e Nuno Santos (preparatore portieri). Oggi alcuni giocatori della Roma sono tornati in anticipo su richiesta del portoghese e hanno effettuato i tamponi: tra questi c’era anche Zaniolo, che si è allenato sotto gli occhi del professor Fink e sarà pronto per Mourinho. Nel frattempo Pinto lavora sul calciomercato e nelle ultime ore una delle idee che circola a Trigoria porta addirittura a Edinson Cavani.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, idea Cavani ma deve partire Dzeko: l’ingaggio chiesto al Besiktas

Un nome che per la verità è stato già accostato ai giallorossi anche nei mesi scorsi ed è tornata in auge in queste ore grazie soprattutto alle parole di Damiano ‘Er Faina’ nel corso di Calciomercato Show in onda ieri su CMIT TV. Secondo l’influencer ci sarebbe già un accordo con l’uruguaiano e la notizia con le sue dichiarazioni è stata ripresa e riportata anche dai principali tabloid inglesi. Con Dzeko e Borja Mayoral già in rosa, però, ovviamente la strada per un eventuale arrivo del bomber del Manchester United al momento è chiusa. Anche perché Cavani non arriverebbe gratis, dal momento che è stata comunque esercitata l’opzione di rinnovo per un altro anno.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per ora si tratta di un’idea per la Roma di Jose Mourinho, ma prima dovrà quindi andare via Edin Dzeko. Il bosniaco ha ancora un anno di contratto, guadagna circa 7 milioni e mezzo, da tempo si parla del suo futuro dopo che a gennaio è stato vicino per l’ennesima volta alla cessione. L’ormai ex capitano giallorosso piace in Turchia, in particolare al Besiktas, ma per andare via da Trigoria l’ex City chiede comunque un ingaggio molto importante. Parliamo di 5 milioni a stagione per due anni, cifra complicata per il club di Istanbul.