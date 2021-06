La Roma sonda Edinson Cavani nel caso in cui dovesse uscire Edin Dzeko: possibile intreccio con la Juventus

La Roma su Edinson Cavani. Il bomber del Manchester United è nel mirino della squadra capitolina. A dirlo, intervenuto a Calciomercato Show su CMIT TV Damiano Coccia ‘Er Faina’. Il ‘Matador’ sarebbe stato individuato come profilo ideale per l’attaccante della formazione affidata a Josè Mourinho. Una trattativa che entrerebbe nel vivo una volta che la società della Capitale riuscirà a cedere Dzeko. Proprio il futuro del bosniaco potrebbe rappresentare un ostacolo per l’arrivo dell’ex Napoli e Psg alla corte dello Special One. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, interesse per Cavani: serve l’addio di Dzeko

Damiano Coccia Er Faina intervenuto alla CMIT TV ha spiegato: “Se va via Dzeko, arriva Cavani. Il problema non è Dzeko, che vuole andare via, ma che non c’è nessuna squadra che vuole prendersi il bosniaco. C’è stato un sondaggio della Juventus che però non è disposta a dargli quello che chiede”.

Sul Matador aggiunge: “Tiago Pinto sta sondando fortemente Cavani, in linea di massima un accordo di base tra la società e il calciatore c’è. Il problema è che Cavani non è in scadenza e servirà dare un indennizzo allo United”.