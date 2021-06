CM.IT | Calciomercato Roma: Pau Lopez-Marsiglia: il punto

Calciomercato Roma, confermato l’interesse del Marsiglia per Pau Lopez: la trattativa prosegue, gli scenari

La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione. Diversi cambiamenti attesi nella formazione giallorossa, a cominciare dai pali. I giallorossi hanno bloccato Rui Patricio e dunque ci sarà un cambio della guardia. Destinato dunque all’addio Pau Lopez, per il quale arrivano conferme.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho pesca in Spagna | Individuato l’innesto difensivo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nei giorni scorsi su Calciomercato.it abbiamo raccontato dell’interessamento del Marsiglia su Pau Lopez. Trattativa in corso tra i due club che continueranno a discuterne in settimana, le due squadre sono d’accordo sul prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva tra i 15 e i 17 milioni. Si cerca la formula giusta per trasformarlo in obbligo di riscatto, sulla base del numero di presenze.