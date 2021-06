Mourinho ha bisogno di un difensore centrale e il suo primo obiettivo è un giocatore del Siviglia, per il quale adesso Monchi potrebbe cedere

José Mourinho ha iniziato ad analizzare con attenzione i giocatori a disposizione nella rosa della Roma: il tecnico portoghese dovrà intervenire necessariamente nel reparto difensivo, con l’innesto di un centrale che possa permettere alla rosa di competere subito per le posizioni alte del campionato. Sebbene il budget non gli permetta di fare follie, Mourinho vorrebbe provare a investire almeno 40 milioni sul nuovo difensore centrale, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’.

Calciomercato Roma, Mourinho pesca in Spagna

Il giocatore individuato dall’ex tecnico del Tottenham è Diego Carlos del Siviglia, che ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Lo scorso anno già Arsenal, Chelsea e Paris Saint Germain ci hanno provato, invano, ma la situazione economica del club sivigliano inizia a essere preoccupante, tanto da spingere la società a rivedere i propri piani e ragionare sulla possibilità di cedere il giocatore.

Due stagioni fa Diego Carlos è arrivato in Spagna per una cifra di 35 milioni di euro e nonostante Monchi voglia provare a trattenerlo ancora a Siviglia, l’offerta della Roma potrebbe far vacillare la certezza del dirigente iberico. Nel frattempo, con la permanenza di Chris Smalling, José Mourinho avrebbe la possibilità di assicurarsi una coppia difensiva fisicamente forte e che gli permetterebbe di alzare l’asticella per la prossima stagione.