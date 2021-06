CM.IT | Calciomercato Roma, addio Pau Lopez: le ultime sul portiere

Pau Lopez è pronto a fare le valigie. Arrivano conferme sull’interessamento per il portiere della Roma da parte del Marsiglia

La Roma ripartirà da un nuovo portiere. Come raccontato, il club giallorosso sta cercando un estremo difensore affidabile da consegnare a Jose Mourinho prima dell’inizio della stagione. L’affare non è ancora chiuso ma i giallorossi hanno da tempo bloccato Rui Patricio. Con l’arrivo del portoghese, che ieri si è messo in mostra con una grande parata su Pogba, non ci sarà chiaramente più spazio per Pau Lopez.

Come raccontato nei giorni scorsi, diversi club francesi e spagnoli hanno chiesto informazioni sul portiere spagnolo. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, tra queste squadre c’è anche il Marsiglia. Un interesse concreto da parte dell’OM, che nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta ufficiale alla Roma. Non vanno scartate, inoltre, anche le ipotesi Lille e Granada.