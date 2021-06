CM.IT | Calciomercato Roma, sondaggi per Pau Lopez: il punto tra futuro e recupero

Sirene francesi e spagnole per Pau Lopez: ecco il punto tra futuro e recupero del portiere della Roma

Operatosi alla spalla a inizio maggio, Pau Lopez è tornato la scorsa settimana a Roma per continuare le terapie nella Capitale e per sottoporsi alla classica visita di controllo a Villa Stuart. Il recupero del portiere spagnolo procede bene e tra circa un mese l’ex Betis potrebbe tornare in gruppo. Una notizia positiva per lui e per la dirigenza della Roma, che sta cercando un nuovo portiere in vista della prossima stagione, con Rui Patricio bloccato da tempo, ma non ancora chiuso a causa delle richieste del Wolverhampton. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, sirene francesi e spagnole per Pau Lopez

Rassicurate sul percorso riabilitativo del 26enne, le squadre interessate al portiere potrebbero tramutare i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi in vere e proprie offerte nelle prossime settimane. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, diversi club francesi e spagnoli hanno chiesto informazioni su Pau Lopez e tra questi è possibile annoverare anche Granada e Lille. Nei giorni scorsi, la stampa spagnola ha parlato di un possibile ruolo da vice Oblak all’Atletico Madrid, ma prima di prendere in considerazione questa ipotesi accattivante, il portiere giallorosso vuole valutare destinazioni che possano garantirgli un maggior minutaggio.