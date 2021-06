L'Inter di Inzaghi su Lazzari della Lazio: la richiesta di Lotito, affare difficile

Continuano a circolare indiscrezioni su un possibile interesse dell’Inter di Simone Inzaghi per Lazzari della Lazio: le ultime

L’Inter dovrà fare i conti con almeno una cessione eccellente e l’indiziato numero uno sembra essere Achraf Hakimi. Arrivato lo scorso anno per 40 milioni di euro dal Real Madrid, il forte esterno marocchino è nel mirino di Paris Saint-Germain e Chelsea, con i nerazzurri che non scendono dalla richiesta di 70/80 milioni di euro per il suo cartellino. Per la sua eventuale sostituzione, si è parlato di Nahitan Nandez del Cagliari, utilizzato in quella posizione da Leonardo Semplici, allenatore dei sardi, con ottimi risultati.

Ma è stato fatto anche il nome di un fedelissimo del nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi: Manuel Lazzari. Approdato alla Lazio nell’estate del 2019 dalla Spal per 17 milioni di euro più bonus, il 27enne calciatore si è confermato in queste due stagioni come uno dei migliori interpreti nel ruolo di esterno destro a tutta fascia in un centrocampo a cinque. Ma non sarà facile strapparlo al presidente biancoceleste Claudio Lotito.

Calciomercato, l’Inter su Lazzari: operazione complicata

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento la Lazio non ha manifestato l’intenzione di cedere Lazzari e lo considera, insieme a Marusic, come uno dei terzini destri per il nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Senza dimenticare anche le difficoltà economiche in cui versa l’Inter attualmente, bisognosa di soldi freschi per rimpinguare i bilanci, e i rapporti tra i club, soprattutto dopo lo ‘scippo’ Simone Inzaghi. Dunque, un’operazione davvero complicata da mandare in porto, ad oggi. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane, ma la situazione attuale è quella che vi abbiamo descritto.