Arrivano chiarimenti rispetto alle indiscrezioni che vorrebbero anche Beppe Marotta, dopo Conte, lontano dall’Inter

Non sono previsti ulteriori scossoni all’interno dell’Inter dopo il ribaltone in panchina con il divorzio da Antonio Conte e l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi a poche settimane dal trionfo Scudetto.

Come raccolto da Calciomercato.it, non trovano fondamento le voci di un possibile divorzio tra il club nerazzurro e Beppe Marotta. L’Ad è un ritenuto un pilastro dalla proprietà e non ha nessuna intenzione di lasciare il sodalizio di Suning nonostante la delicata situazione finanziaria del club.

Inter, addio lontano: Marotta pilastro di Zhang

C’è assoluta stima reciproca tra il presidente Zhang e Marotta, con quest’ultimo concentrato pienamente nel proseguire il lavoro a capo dell’area sportiva dell’Inter. Il dirigente ex Juventus è in scadenza tra un anno con i nerazzurri, ma c’è l’apertura per continuare il matrimonio insieme anche oltre il giugno 2022. Nessuna nuvola si addensa, quindi, sul futuro dietro la scrivania di Viale della Liberazione per Marotta.