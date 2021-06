Calciomercato Inter, non solo Conte | Anche Marotta valuta l'addio

La situazione d’emergenza dell’Inter potrebbe peggiorare ulteriormente: dopo Antonio Conte, anche Marotta starebbe valutando l’addio

La decisione presa da Antonio Conte, al termine della stagione e con lo scudetto già cucito sul petto, di lasciare la società meneghina ha colpito tutto il calcio italiano. Il tecnico salentino ha dimostrato nuovamente di essere uno straordinario specialista nel vincere i campionati. Anche nella sua avventura all’Inter Conte ha confermato il suo modus operandi: prima ha sistemato la fase difensiva, compattando la squadra e poi l’ha trasformata in una macchina da guerra a livello offensivo. Le urgenze e le necessità messe sul tavolo da Zhang, però, si sono scontrate con le ambizioni dell’ex allenatore della Juventus e lo strappo è stato inevitabile. Ora, in casa Inter potrebbe arrivare un nuovo clamoroso addio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, anche Marotta valuta l’addio | Lo scenario

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Russo Davide De Cerame, dopo Antonio Conte, anche Giuseppe Marotta starebbe valutando di lasciare l’Inter. L’amministratore delegato nerazzurro, qualora la situazione finanziaria dovesse peggiorare ulteriormente, potrebbe presentare le proprie dimissioni a Zhang e andare in cerca di una nuova avventura. Una decisione che potrebbe riaprire diversi scenari, come ad esempio quello di un suo possibile ritorno alla Juventus.

I bianconeri hanno salutato Fabio Paratici, con il quale Marotta aveva rotto totalmente prima di lasciare Torino, ed ora ci sarebbe tutto lo spazio e la serenità per riaccogliere l’ad. Al momento, comunque, Marotta resta impegnato e concentrato sull’Inter: l’importante lavoro svolto dal dirigente nel corso dell’ultima stagione ha permesso alla squadra di vincere lo scudetto. Un traguardo importante che ha arricchito ulteriormente la bacheca dello stesso Marotta.